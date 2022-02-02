Скандалы: У россиян нашли криптовалюту на 16 триллионов рублей

Граждане РФ вложили в крипту в 6 раз больше, чем в акции отечественных компаний

По мере того как российские власти мучаются над дилеммой — регулировать криптовалюты или запрещать, — оценки вложений населения в биткоин, ethereum и другие токены растут как на дрожжах. ГосДума оценила инвестиции россиян в «крипту» в 5 триллионов рублей, центробанк — в 7 триллионов, но в Кремле ориентируются на цифру кратно выше.

16,5 триллиона рублей, или 214 млрд долларов, составляет объем криптовалюты на руках у российских резидентов — эта оценка была получена путем анализа IP-адресов пользователей крупнейших криптобирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расчетами правительственных и кремлевских чиновников.

Если верить им, то россияне вложили в «крипту» в 6 раз больше, чем в акции отечественных компаний (2,6 триллиона рублей, по данным ЦБ) и в 2,2 раза больше, чем в весь фондовый рынок (как национальный, так и зарубежный).

Сумма криптоинвестиций превышает собственные доходы бюджетов всех регионов РФ вместе взятых (13 трлн рублей) и равна четверти годовых доходов населения, которые Росстат оценивает примерно в 60 триллионов рублей.

Если верить кремлевским оценкам, то россияне держат в криптовалютах сумму, равную 60% рублевых вкладов физлиц в банках (27,8 трлн рублей на 1 января).

Насколько верны эти цифры — остается неясным. Но именно на них ориентируются власти, принимая судьбоносное решение — как именно гигантский рынок, размер которого уже превысил объем российской экономики, будет функционировать в стране, где криптоинвесторами стали 17 миллионов человек, или 12% населения (по оценкам tripleA).

ЦБ, напомним, предложил запретить операции с криптовалютой на российской финансовой инфраструктуре, блокируя их на уровне банков и платежных систем, которые позволяют менять цифровые деньги на фиатные.

Правительство выступило за регулирование с обязательной идентификацией пользователей, чтобы собирать налоги, а в случе необходимости — блокировать активы и конфисковать их.

Спецслужбы, которые изначально поддерживали позицию центробанка, поменяли мнение и теперь также голосуют против запрета, говорят источники Bloomberg.

31 января вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в пятницу провел совещание по вопросу о регулировании цифровых валют, сообщили «Интерфаксу» несколько источников в органах власти, вовлеченных в обсуждение.

Представитель ЦБ заявил, что позиция регулятора не изменилась. «Распространение криптовалют негативно влияет на экономику, финансовую систему и в результате на всех граждан. В перспективе увеличение денежного обращения вне контроля ЦБ приведет к более высоким ставкам по кредитам для бизнеса и граждан, будет сдерживать рост экономики, негативно скажется на занятости», — сказал он.