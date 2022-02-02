 

Российский форвард о полуфинале с Украиной на Евро 2022 по футзалу: Дружеских отношений с игроками соперника нет, но мы здороваемся друг с другом

02.02.2022, 9:44, Новости дня
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Сборная России по футзалу 1 февраля со счетом 3:1 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал турнира, где впервые за 14 лет встретится со сборной Украины.

По словам Чишкала, игроки из команды РФ общаются с представителями украинской сборной, “видятся в гостинице, абсолютно в человеческом режиме здороваются друг с другом”.

По мнению российского нападающего, игра против Украины для РФ, которая в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе, “не будет принципиальным противостоянием”.

Полуфинал Евро 2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в Амстердаме.

На крупных турнирах обе команды не встречались с 2007 года. Тогда Россия одержала победу со счетом 4:1 на групповом этапе Евро. За два года до этого сильнее была Украина – 2:1.

Последний матч между сборными России и Украины по футзалу датирован 28 января 2008 года. В Екатеринбурге Россия победила со счетом 2:1. Всего команды сыграли между собой 11 встреч – в активе Украины две победы, девять матчей завершились в пользу сборной России, отмечает ТАСС.

УЕФА с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Португалия, вторая – Россия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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