 

За сутки от коронавируса привились 74 тыс. украинцев

02.02.2022, 9:44, Новости дня
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Первую дозу получили 25 177 человек, 27 248 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 717 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 21 450 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них две дозы получили 14 672 260 человек. Дополнительную дозу получили 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности сделано 30 440 828 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/307994081354815

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 1 февраля делали 664 мобильных бригад, также работали 2955 пунктов и 417 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (57 397), Sinovac (10 724), Moderna (5548) и AstraZeneca (923).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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