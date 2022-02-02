«Непредсказуемая ситуация в регионе» — Госдеп советует американцам избегать Белоруссии

Госдепартамент распорядился, чтобы члены семей сотрудников посольства США покинули Белоруссию, и предостерёг американских граждан от поездок в страну. В качестве причины ведомство указывает «необычное и тревожное наращивание российских войск» в регионе, передаёт CNN.



AP

Госдепартамент приказал членам семей сотрудников посольства США покинуть Белоруссию и предостерёг американских граждан от поездок в бывшую советскую республику. В качестве причины ведомство указывает «необычное и тревожное наращивание российских войск» вдоль границы страны с Украиной, передаёт CNN.

В обновлённых рекомендациях Госдепартамента утверждается, что «военная активность» РФ в регионе вызывает беспокойство. Поэтому гражданам США, находящимся в Белоруссии или собирающимся туда отправиться, следует знать о «повышенной нестабильности» и «непредсказуемости» ситуации.

В документе подчёркивается, что возможности Вашингтона предоставлять обычные или экстренные услуги американцам в Белоруссии «сильно ограничены». Вероятно, это вызвано тем, что правительство Александра Лукашенко вынудило США значительно сократить количество своих дипломатов в Минске, а послу Джули Фишер вообще пришлось отправиться в соседнюю Литву, поясняет CNN.

Кроме того, Вашингтон пригрозил наказать Минск, если он позволит Москве использовать свою территорию для нападения на Украину. «Мы говорили о беспрецедентном характере санкций и других экономических мер, которые постигнут Российскую Федерацию в случае вторжения. Если Белоруссия, которая должна быть суверенной независимой страной, поддержит подобное вторжение, наш ответ также будет быстрым и решительным», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс.

На заседании Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон «видел доказательства» планов Москвы сосредоточить более 30 тыс. военнослужащих на белорусско-украинской границе к началу февраля. Более того, по её словам, 5 тыс. военнослужащих уже находятся там.

Постпред Белоруссии заявил, что Минск поддерживает диалог, но придёт на выручку своей союзнице России, если на неё нападут. Он добавил, что две страны будут проводить совместные военные действия, которые, по его словам, «всегда носят чисто оборонительный характер и не представляют угрозы ни для европейских партнёров, ни для соседних стран».

Ранее Госдепартамент санкционировал отъезд работников посольства США и их семей из Киева «в связи с сохраняющейся угрозой российских военных действий». Украинские власти раскритиковали этот шаг, напоминает CNN.