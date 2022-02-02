 

Глава ковидного стационара перечислил особенности болезни при «омикроне»

02.02.2022, 9:34, Новости дня
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«Омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов, рассказал руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев.

Так, например, потеря обоняния и вкуса сменились болью в горле и ломотой в теле, информирует радио Sputnik.

«Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции. Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления COVID-19», – добавил Шугушев.

Он также отметил снижение количества летальных исходов. Этому поспособствует профилактика и осознанность самих пациентов. Шугушев рассказал, что люди перестали заниматься самолечением, они сразу обращаются в больницы. Он напомнил, что прививка является единственным инструментом защиты от тяжелого течения болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при попадании в организм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не проникает в легочную ткань.



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