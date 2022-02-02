 

Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю

02.02.2022, 9:34, Новости дня
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Президент Владимир Путин поздравил буддистов РФ с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, информирует пресс-служба Кремля.

«Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям», – передает РИА «Новости» текст сообщения.

Президент также поблагодарил буддийскую общину РФ за вклад в просвещение и благотворительность, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей.

«И конечно, глубокой признательности заслуживает ваше активное содействие в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Пусть Новый год принесет в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания», – добавил президент.

Напомним, большинство (94%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что не празднуют китайский Новый год, однако 72% опрошенных знают символ наступившего года.



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