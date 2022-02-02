 

После конфликта в отделе полиции Петербурга началась служебная проверка

02.02.2022, 9:34, Новости дня
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Служебная проверка началась после конфликта в отделе полиции в Санкт-Петербурге между сотрудниками ГИБДД и оперативницей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. СМИ сообщили, что в результате происшествия девушка попала в больницу.

В ведомстве сообщили, что «по факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента», передает РИА «Новости».

Также инцидентом занялись в Следственном комитете, сообщил информированный источник, «организовано проведение доследственной проверки».

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что инцидент, произошедший во вторник вечером возле отдела полиции, завязался из-за замечания, которое сделала девушка. На входе в отдел мужчины догнали ее, попросили предъявить служебное удостоверение и пригрозили рапортом, не обращая внимание на то, что та является сотрудницей данного отдела.

Итогом конфликта стала сломанная рука сотрудницы и порванные связки плеча, утверждает издание.

Напомним, в октябре 2018 года начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Пострадавшая утверждала, что перед происшествием ее напоили.

В июне 2021 года экс-полицейским Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку по делу об изнасиловании дознавательницы отменили оправдательный приговор и приговорили к реальным срокам заключения.



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