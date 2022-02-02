Центробанк предложил ввести новый налог на снятие наличных

ЦБ РФ предложил ввести единый налог на снятие наличных. Это позволит минимизировать хождение самих наличных, сделать их непривлекательным финансовым инструментом и оптимизировать расходы банков на инкассацию и иные процедуры, связанные с печатью, хранением, проверкой на подлинность и иных, оказываемых банками.

Введение налога на наличные является первым этапом реализации программы “Цифровой рубль”, являющейся элементом национальной проекта “Цифровая экономика-2030”. Ставка налога будет соответствовать размеру ставки рефинансирования ЦБ и будет пересматриваться с ее изменением, поскольку этот показатель универсален, предсказуем и доступен для понимания широким слоям населения.

Взиматься налог будет автоматически при любой операции снятия безналичных средств в рублях вычетом с округлением до ближайшей минимально доступной купюры в большую сторону. Переплату можно вернуть, предоставив за текущий год оригиналы всех чек-слипов, выписки с банковских счетов, после подтверждения легальности происхождения денежных средств.

Правительство России единогласно поддержало законопроект, поскольку это позволит не только увеличить доходы бюджета, но и увеличить прозрачность расчетов населения между собой, нанеся удар по теневому рынку товаров и услуг – ожидается существенный профицит бюджета для целей государственных и муниципальных нужд. Населению рекомендуется не паниковать и спокойно дождаться введения нового налога, чтобы легально и беспрепятственно пользоваться наличными если в них возникает потребность. Все лишние наличные рекомендуется положить на банковские счета для целей безналичных расчетов.

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