 

Центробанк предложил ввести новый налог на снятие наличных

02.02.2022, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ЦБ РФ предложил ввести единый налог на снятие наличных. Это позволит минимизировать хождение самих наличных, сделать их непривлекательным финансовым инструментом и оптимизировать расходы банков на инкассацию и иные процедуры, связанные с печатью, хранением, проверкой на подлинность и иных, оказываемых банками.

Введение налога на наличные является первым этапом реализации программы “Цифровой рубль”, являющейся элементом национальной проекта “Цифровая экономика-2030”. Ставка налога будет соответствовать размеру ставки рефинансирования ЦБ и будет пересматриваться с ее изменением, поскольку этот показатель универсален, предсказуем и доступен для понимания широким слоям населения.

Взиматься налог будет автоматически при любой операции снятия безналичных средств в рублях вычетом с округлением до ближайшей минимально доступной купюры в большую сторону. Переплату можно вернуть, предоставив за текущий год оригиналы всех чек-слипов, выписки с банковских счетов, после подтверждения легальности происхождения денежных средств.

Правительство России единогласно поддержало законопроект, поскольку это позволит не только увеличить доходы бюджета, но и увеличить прозрачность расчетов населения между собой, нанеся удар по теневому рынку товаров и услуг – ожидается существенный профицит бюджета для целей государственных и муниципальных нужд. Населению рекомендуется не паниковать и спокойно дождаться введения нового налога, чтобы легально и беспрепятственно пользоваться наличными если в них возникает потребность. Все лишние наличные рекомендуется положить на банковские счета для целей безналичных расчетов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Мнение: Новые ценности США, партии-перевёртыши и американский сценарий в России

17.01 / Актриса Екатерина Климова подразнила поклонников роскошной фигурой в купальнике

16.02 / Роза Сябитова: «Замужество не способно решить проблемы женщин»

04.10 / В России выявили почти 26 тысяч новых случаев COVID-19

21.06 / Мнение: Жара пришла. Перчатки не снимать!

15.10 / Мнение: Террористы планировали взорвать Родину-мать

29.07 / Мнение: Выход

20.05 / Биткойн упал ниже 40000 долларов, поскольку Китай расширяет свои крипто-репрессивные меры

02.06 / Кардиолог Гаврилюк рассказала, когда низкое давление опасно для жизни

17.04 / Мнение: Зона противоречий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика