 

Выпущен дрон с винтами, придуманными Леонардо да Винчи

02.02.2022, 9:10, Новости дня
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Этот дрон в качестве эксперимента собрали студенты из американского университета в Мэриленде. У него винты, конструкцию которых создал еще Леонардо да Винчи. На самом деле, впервые такие же винты предложил использовать еще Архимед, однако они предназначались всего лишь для перекачивания воды, но никак не для летательных аппаратов.

Отметим, что на заре авиации были чудаки, которые также пытались использовать такой винт. Тогда аппарат не взлетел. А нынешний дрок все-таки поднялся в воздух, хотя даже сами создатели этого, похоже, не ожидали.

Кстати все основные детали для нового дрона были напечатаны на 3D-принтере. Изобретатели говорят, что никакой практической цели перед собой не ставили. Да и дрон в таком виде вряд ли стоит использовать. Летает он плоховато, а звук как у включенной дрели.



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