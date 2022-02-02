Госдеп ввёл санкции против россиян, посмотревших пиратскую версию фильма о Навальном

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о внесении 3500 россиян, незаконно посмотревших пиратскую версию фильма «Навальный», в индивидуальные санкционные списки.

Им запрещён въезд в США и получение денег от американских фондов сроком на 15 лет.

Блинкен подчеркнул, что США привержены защите авторских прав создателей фильма и их интеллектуальной собственности. Тот факт, кинокартина недоступна для просмотра россиянам, не даёт им морального права смотреть ворованный фильм на торрентах, сказал госсекретарь.

Под американские санкции попали 87 бывших координаторов штабов Навального, около 500 сотрудников ФБК (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ), а также другие сторонники Алексея Навального общим числом около 3500 человек. Многие из них находятся на территории Латвии и Украины, эти страны рассмотрят вопрос о депортации находящихся под санкциями людей обратно в Россию.

– Это лицемерие. Вы все лицемеры. Вы 11 лет шлёте нам донаты, чтобы мы боролись с жуликами и ворами, а сами воруете фильм про меня. Вы что, не можете слетать в США и там его посмотреть? Это так сложно? Может, кому-то из вас выдачу гринкарты задерживают? Честно говоря, такие люди мне среди сотрудников ФБК не нужны. Пусть вас теперь ФСБ арестовывает за участие в экстремистской организации, а я дам на вас показания, – прокомментировал ситуацию Алексей Навальный.

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