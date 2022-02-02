 

Скандалы: Герман Греф обует россиян

02.02.2022, 9:10, Разное
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Зачем «Сбер» покупает убыточную сеть универмагов одежды и обуви

О намерении приобрести у предпринимателя Якова Панченко 100% сети российского филиала универмагов «Стокманн» сообщил сам «Сбер». «Стороны намерены подписать обязывающее соглашение в первой половине 2022 года, после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России», – говорится в сообщении.

Сумма сделки не называется, однако эксперты говорят, что речь может идти о сумме в 1–1,5 млрд руб­лей. За эти деньги «Сбер» получил 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.

Проблема в одном: «Стокманн» – актив глубоко убыточный. Финский универмаг пришёл в Россию в конце 90-х и тогда произвёл фурор. Именно сюда ходили за качественной одеждой известных марок. Однако за последующие годы одёжный ретейл в России окреп, зарубежные бренды открыли собственные магазины, и «Стокманн» начал терять популярность. В результате в 2016 году финны продали свои магазины компании Пранченко, объяснив это решение хронической убыточностью. Однако смена собственника, судя по всему, не пошла на пользу. В 2020 году выручка упала до 5,67 млрд руб­лей – с 7,15 млрд рублей в 2019 году, а чистый убыток вырос с 312,7 млн до 978,7 млн рублей. И вот теперь «Сбер» решил взять «Стокманн» под крыло.

Зачем? Как объясняет директор сервиса «СберМегаМаркет» Соломон Кунин, это позволит расширить ассортимент за счёт брендов в среднеценовом и премиальном сегментах, а также «откроет широкий спектр новых возможностей». Иными словами, в «Сбере» планируют составить широкую конкуренцию Wildberries, Lamoda и прочим интернет-магазинам, чей бизнес по время пандемии начал показывать сумасшедшую доходность. Но точно ли для этого нужно было покупать «офлайновые» магазины, у которых своя специфика? К тому же не факт, что попытка укрепиться на рынке интернет-торговли окажется успешной. Сам Герман Греф на упрёки в том, что «Сбер» последние годы хочет заработать буквально на всём и скупает самые разные бизнесы, снисходительно отвечал: мол, когда художник начинает писать картину, не всегда можно понять её сюжет. А на скупку активов «Сбер» тратит «копейки» – за шесть лет всего 145 млрд рублей. «Если сравнить наши сделки с покупками Alibaba, Huawei, Tencent, Facebook, мы не в разы, а на порядки меньше покупаем», – отмечал Греф.

умма сделки не называется, однако эксперты говорят, что речь может идти о сумме в 1–1,5 млрд руб­лей. За эти деньги «Сбер» получил 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.

Вот только «Сбер» – это не Alibaba и не Facebook. «Сбер» – это фактически государственная компания. И провальные попытки Германа Грефа объять необъятное опосредованно сказываются на кармане всех россиян. Сегодня «Сбер» помимо непосредственно финансовых услуг показывает кино, предоставляет услуги связи, сдаёт в аренду самокаты и автомобили, торгует едой и одеждой. Однако летом прошлого года «Форбс» писал: нефинансовый бизнес продолжает приносить «Сберу» убытки, которые только растут. Так, в первом полугодии показатель EBITDA вырос с минус 5,4 млрд рублей до минус 14,3 млрд руб­лей. При этом больше всего убытков приносит сектор электронной коммерции, куда входят «СберМаркет» и «СберМегаМаркет» – по итогам третьего квартала он достиг 10,2 млрд рублей!

Не слишком ли большая цена за эксперименты Германа Грефа превратить банк в продавца всего на свете – от автомобилей до зубных щёток? И если бизнес не пойдёт, что будет тогда – убытки просто спишут? Зато топ-менеджеры «Сбера» по итогам года смогут выписать себе премию за развитие экосистемы, которую они пополнили очередным сомнительным активом.

Татьяна Нижегородская



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