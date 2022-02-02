 

Боевики открывали огонь в направлении Марьинки и Песок

02.02.2022, 9:00, Новости дня
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В направлении Марьинки Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песок Донецкой области российские наемники обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на утро 2 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/304590985029552

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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