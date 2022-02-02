Стало известно имя второго фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков в Украине

Как отмечает издание, сейчас Иванов работает тренером в центре военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи “Десантник”.

“Я не организовывал никаких беспорядков, тем более, которые могли кому-либо навредить. Я не организатор митинга. Прошу применить ко мне более мягкую меру пресечения”, – сказал Иванов в суде, где ему избирали меру пресечения.

В комментарии журналистам он сказал, что к организации акции причастен лидер “Традиции и порядка” Богдан Ходаковский.

Сам Ходаковский в комментарии hromadske заверил, что его организация не готовила подобные акции, поскольку “в нынешних условиях считает их неуместными и непоследовательными”. Он добавил, что ничего не знает о подозреваемом в организации беспорядков Юрие Голубане, кроме того, что это “сепаратист из батальона “Восток”.

Контекст:

Министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявили 31 января, что в Украине готовились массовые насильственные акции протеста. Первая из них должна была состояться в Киеве 31 января, в ней предполагалось участие до 5 тыс. человек, столкновения с полицией и сценарий “сакральной жертвы”, который, как утверждают в полиции, хотели разыграть с ряжеными “медиками” и бутафорской кровью.

В попытке организации беспорядков подозревают бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Он служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Минобороны Украины, вышел на пенсию и в июле 2014 года ушел добровольцем в зону АТО, служил в добровольческом батальоне “Киев-1”. В марте 2017 года получил орден “За заслуги” ІІІ степени, сообщалось на сайте МВД. Но вскоре его заподозрили в связях с боевиками. В феврале 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Голубан уволен из Нацполиции.

1 февраля Голубана и Иванова отправили под стражу без возможности внесения залога.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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