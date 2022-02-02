Почему пожилые люди так часто падают и как этого избежать



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Чем так опасны падения?

По словам Елены Волковой, часто пациенты в возрасте сильно недооценивают угрозу падения, считая, что это «естественно и ничего особенного». Но для пожилого человека такой несчастный случай может быть приговором, особенно когда речь идет о травмах в области позвоночника или бедер.

Поскольку каждый второй пожилой не может подняться самостоятельно, самую большую опасность представляют падения дома, отмечает специалист. Если на улице человеку с большой вероятностью помогут и быстро окажут медицинскую помощь, то в домашних условиях пострадавший рискует пролежать несколько часов, а то и несколько суток. Переломы, ожоги от батарей, пролежни, кровоизлияния — все эти страшные состояния можно получить, не выходя за пределы своей квартиры. Нередко после падения человек боится снова начать ходить, и укладывается в кровать уже навсегда.

Что способствует падению?

Падение — это один из грозных признаков старения головного мозга, отмечает Елена Волкова. В пожилом и старческом возрасте появляется много дополнительных факторов риска:

Снижение контроля над равновесием. Пожилому человеку гораздо сложнее удерживать равновесие, чем в молодости.

Когнитивные расстройства. Так, болезнь болезнь Альцгеймера не ведет к падению, но нарушение способности прогнозирования, затруднение адекватной оценки степени риска — да. Например, человек идет по гололеду, а не по тротуару, не оценивая опасность для себя.

Снижение остроты зрения. Пожилым людям значительно труднее ориентироваться в пространстве, даже в хорошо знакомом.

Заболевания сердца, суставов и мышц. Например, падение может произойти на фоне резкого подъема артериального давления.

Бесконтрольный прием психотропных препаратов. Как отметила врач, некоторые пожилые пациенты начинают принимать большие дозы транквилизаторов, особенно феназепама, вызывающего сильную мышечную слабость. «Заедая» эти препараты снотворным, они усугубляют свое состояние сильной сонливостью и рассеянностью.

Малоподвижный образ жизни. Пожилому человеку критически важно поддерживать здоровую физическую активность.

Неправильно подобранная обувь. Самую большую опасность представляют мягкие шлепки без задников.

Как свести к минимуму риск падения?

Елена Волкова рекомендует соблюдать несколько несложных правил, которые помогут избежать трагической случайности. Вот что необходимо сделать в квартире или комнате, где живет пожилой человек: