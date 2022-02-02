Российская армия решила закупить более 3 тыс. пистолетов «Удав»

Вооруженные силы до 2024 года закупят более 3 тыс. новейших самозарядных пистолетов «Удав», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов «Удав» в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», – сообщил источник РИА «Новости».

Примерная сумма контрактов – 300 млн рублей, добавил он.

Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.

Кроме того, для «Удава» создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.

Ранее стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.