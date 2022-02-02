На Украине увидели серьезный промах Зеленского

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил не обладает силой, так как этот вопрос относится к полномочиям парламента, сообщила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова.

Она назвала «бестолковым пиаром» то, что глава государства накануне пообещал, что «поднимет» украинскую армию «с колен». Ионова отметила, что численность ВСУ регулируется законом Рады, а не президентским указом.

«И (это) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства», – сообщила парламентарий в Facebook.

По ее мнению, заявление об увеличении армии на 100 тыс. человек без «тактико-экономических обоснований» похоже на обещание президента высадить миллиард деревьев.

«Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% – военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем», – сообщила политик.

По ее словам, в настоящее время Украина не в состоянии профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше чем на 20%.

«О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?» – задалась вопросом Ионова.

Ранее Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины, увеличение зарплат военных.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.