 

В Казахстане отменили согласование с Назарбаевым политических инициатив

02.02.2022, 8:50, Новости дня
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Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана согласился с поправками Сената в законодательство, которые отменяют необходимость согласовывать с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым новые инициативы по внешней и внутренней политики страны.

При рассмотрении документа в сенате депутаты внесли свою правку, отменяющую необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики. На пленарном заседании мажилиса депутаты согласились с этим изменением, передает РИА «Новости».

Теперь закон считается принятым и направляется на подпись президенту республики.

Ранее сенат парламента Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Напомним, 19 января поправки одобрили депутаты Мажилиса – нижней палаты парламента. Внесение поправок в законодательство должен будет утвердить действующий глава республики.

Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а сам до января 2022 года занимал пост председателя Совета безопасности.



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