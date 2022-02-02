 

Microsoft выпустила обновления, устраняющие ошибки с замедлением SSD и HDD

02.02.2022, 8:36, Новости дня
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Напомним, что ранее пользователи устройств, работающих на новой операционной системе Windows 11, жаловались на медленную работу SSD и HDD. В компании Microsoft решили проверить, в чем может быть причина, и установили, что она состоит в ошибке, закравшейся в операционную систему.

Теперь разработчик выпустил исправляющий патч. После установки обновлений проблема исчезает, говорят в компании Microsoft.

Отмети, что в Microsoft достаточно долго возились с поиском решения. О замедлении памяти стало известно еще в середине лета. Microsoft впервые объявила об исправлении ошибки только в декабре, когда вышло очередное накопительное обновление. Но вскоре оказалось, что проблема решена лишь отчасти. Понадобился еще один патч.



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