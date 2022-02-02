Уникальный образец видеокарты Intel Larrabee продан за 4650 долларов

Экспериментальный образец видеокарты Intel Larrabee был продан на eBay. Один из неизвестных покупателей согласился отдать за устройство 4650 американских долларов.

Как сообщают источники, данная видеокарта была выпущена после 2000 года. Была опубликована фотография, на которой моно увидеть, что речь идет вовсе не о серийном образце. Таким образом, есть предположение, что покупателем стал коллекционер.

Кстати, продавец утверждал, что это единственный сохранившийся в мире экземпляр такой видеокарты. Компания ее выпускала исключительно для внутреннего пользования. Если покупатель захочет запустить видеоускоритель на каком-либо компьютере, то ему вряд ли удастся сделать это, поскольку нет драйверов.