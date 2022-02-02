Сообщения об НЛО поступают от «заслуживающих доверия» лиц

Сегодня сообщения об НЛО стали привычным делом. Поэтому правительства отдельных стран даже взялись исследовать этот вопрос более тщательно.

Сначала в США опубликовали доклад о встрече американских военных с неопознанными объектами. А теперь и Минобороны Великобритании решило разобраться, что же все-таки происходит. В ведомстве отметили, что о присутствии НЛО сообщали в основном лица, которые «заслуживают доверия».

В частности, представители Минобороны отмечают, что часто очевидцами неопознанных летающих объектов становятся специалисты авиадиспетчерской службы, пилоты, а также полицейские. А это представители тех профессий, которые не будут сообщать о пустяковых событиях.

Кроме того, в ведомстве говорят, что в последнее время частота сообщений об НЛО значительно увеличилась. За последние годы зарегистрированы сотни сообщений, которые описывают подозрительную активность в небе. А потому игнорировать эти сообщения не стоит.

Ведущий эксперт в вопросах НЛО королевства Ник Поул, который на протяжении нескольких лет занимался изучением данного вопроса, уверен, что Британии не стоит игнорировать происходящее. Страна должна вновь вернуться к поиску доказательств того, что инопланетные пришельцы окружают нашу планету.