 

Страшные предсказания Распутина

02.02.2022, 8:20, Разное
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Сибирский ясновидец и друг императорской семьи Григорий Распутин в своей книге «Благочестивые размышления», изданной в 1912 году, сделал множество предсказаний.

Некоторые из них уже сбылись, другие же, стоит надеяться, не сбудутся никогда.

Распутин успешно предугадал свою смерть и смерть императорской семьи. Также среди его успешных предсказаний октябрьский переворот 1917 года и изобретение атомных электростанций.

— По всему миру будут построены башни, они будут замками смерти. Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо, — писал ясновидец.

Однако предсказания, которые еще не сбылись, еще ужаснее. Распутин в своей книге писал о глобальном потопе — «моря, как воры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными», о потере человеком моральных ценностей, о клонировании людей без души и, наконец, о третьей мировой войне.

— По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же, — писал ясновидец.

Провидица Ванга ушла из жизни 25 лет назад, но ее предсказания будоражат умы до сих пор. Так, у эксперта Бориса Кючукова сохранились записи ведуньи, в которых содержатся ее предсказания. В конце декабря стало известно предсказание Ванги на главную зеркальную дату 2022 года.



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