Как выбрать женские роликовые коньки

Выбор роликовых коньков для женщин зависит от опыта, стиля катания и предпочтений. Производители предлагают варианты для агрессивного катания, фитнеса и отдыха. В зависимости от предназначения модели отличаются своими конструкционными характеристиками, материалом исполнения, наличием или отсутствием дополнительных элементов, фиксацией, стоимостью и другими параметрами, которые важно учитывать при выборе роликов.

Выбираем ролики, ориентируясь на стиль катания

Самыми простыми в конструкционном исполнении, стоимости являются ролики, предназначенные для отдыха. Таким моделям отдают предпочтение начинающие роллеры, а также женщины, которые любят спокойный и медленный темп. Для них важна не скорость и маневренность, а легкость и комфорт. Профессионалы рекомендуют обращать внимание на изделия, оснащенные средними по диаметру мягкими колесами. Можно приобрести варианты, которые надеваются на обувь. Конструкцией предусмотрено раздвигание колес, благодаря этому ролики можно подстроить под определенную ширину и длину. Подобрать модель из этой категории можно на сайте https://rollershop.com.ua/roliki/zhenskie-roliki/ по доступной стоимости. В каталоге есть женские, мужские и детские варианты от известных брендов с гарантией качества. Для катания по улицам подойдут ролики из категории «Фитнес». Такие изделии отлично подходят для насыщенного путешествия по улицам, парковым зонам, скверам и маршрутам с неровной поверхностью. Отличаются ролики своими конструкционными характеристиками. Имеют модели прочную алюминиевую раму, оснащены системой, предназначенной для быстрого обувания, есть шнуровка. Скорость набирается благодаря подшипникам и большому диаметру полиуретановых колес (до 90 мм). Ролики имеют ортопедический ботинок. в конструкции которого подушечки под щиколотку. Изделия подходят практически всем любителям быстрого катания с комфортом и ветерком.

А вот для высокоскоростных покатушек и экстрима предусмотрены гоночные роликовые коньки, отдают предпочтение которым опытные профессиональные роллеры. Такие модели разработаны по специальному принципу, поэтому отлично удерживают сцепление с дорожным полотном. Конструкция таких изделий состоит из:

Четырех или пяти больших колес,

Легкой, но жесткой рамы,

Укороченной колодки,

Скоростных подшипников.

Фристайл – быстро едем и выполняем прыжки

Фристайл относится к одному из видов спорта, который предусматривает быструю езду с выполнением прыжков и других трюков. Здесь производители предлагают модели с жесткими и прочными ботинками. Колеса со средним диаметром, короткая рама, боковая поддержка – особенность таких изделий. Для усиления ботинки укрепляют по внешней стороне пластиковыми элементами.