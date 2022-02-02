 

Трамп раскритиковал Байдена за покупку нефти у России

02.02.2022, 8:06, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, что Соединенные Штаты при его администрации якобы вынуждены покупать нефть у России.

Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая во вторник в эфире телеканала Newsmax, передает ТАСС.

«Цены на энергию столь высоки! Нам приходится обращаться к ОПЕК. Мы вынуждены просить нефть у России, чтобы обеспечить Восточное побережье США, можете себе представить? Это они поставляют ее», – сообщил он.

Республиканец также заявил, что рост цен на нефтепродукты в США якобы «спровоцирован Россией».

«При мне у нас не было нужды в чьей-либо энергии, мы были энергетически независимы. Мы сами производили ее, и она была недорогой», – заключил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют решение ОПЕК+ оставить неизменным рост добычи нефти участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. По ее словам, Байден готов принимать дальнейшие меры для снижения стоимости топлива.

Псаки также уточнила, что США не собираются пересматривать планы, касающиеся высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Напомним, в 2021 году Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны для снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.



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