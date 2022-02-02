 

Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

02.02.2022, 8:06, Новости дня
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Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут: рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% – до 89,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,31%, до 88,47 доллара, передает РИА «Новости».

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января опустились на 1,6 млн баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры также ожидают новостей от ОПЕК+. На среду запланировано заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение о параметрах добычи альянса на март. Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тыс. баррелей в день.

Благоприятно на нефтяных котировках сказывается и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 96,26 пункта. Удешевление доллара делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.



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