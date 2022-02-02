Компания Sony покупает студию-разработчика Halo и Destiny за 3,6 млрд долларов

Японская компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика видеоигр Bungie, известного благодаря осуществлению проекта Destiny. Названа уже сумма сделки. Она составляет 3,6 миллиарда американских долларов.

После совершения сделки Bungie должна стать независимым подразделением в корпорации Sony Interactive Entertainment. При этом новый владелец обещает даже не менять руководство.

Также Bungie будет позволено самостоятельно определять, какими проектами заниматься. Известно, что сейчас специалисты студии заняты работой над Destiny 2. Но это далеко не единственный перспективный проект, отмечают эксперты. Иначе японский инвестор не выложил бы такую огромную сумму.