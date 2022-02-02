 

ВАДА заявило о заинтересованности в сильной антидопинговой системе в России

02.02.2022, 7:22, Новости дня
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предпринимает меры для уверенности в том, что в РФ будет работать сильная антидопинговая система, сообщил президент агентства Витольд Банька.

«Что касается России, то об этой теме мы говорим уже больше года после решения CAS, обсуждая то, как должна выглядеть форма спортсменов, обсуждая нейтральный статус. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы РУСАДА следовало нашим правилам в соответствии с программой соответствия кодексу, это наша обязанность. Мы находимся в контакте с РУСАДА, процесс продолжается, мы делаем все, чтобы быть уверенными в том, что в РФ будет сильная антидопинговая система», – передает ТАСС слова Баньки.

Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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