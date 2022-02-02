Российский рынок акций умеренно вырос

Российский рынок акций умеренно повышается на старте утренней сессии среды на благоприятной внешней конъюнктуре, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) утром в среду повышается на 0,31%, до 3559,41 пункта. Цена нефти марки Brent слегка растет на 0,29%, до 89,42 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,5%, передает РИА «Новости».