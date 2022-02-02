Когда он станет великаном

Даниил Медведев нашел виновника своего поражения в финале «Большого шлема» — и это не Рафаэль Надаль.

Даниил Медведев в битве против Надаля. Фото: Simon Baker / AP / TASS

В РФ ждали триумфа Даниила Медведева, ну прямо очень ждали. Все к этому шло, и первоначально сам ход финального поединка на Открытом чемпионате Австралии по теннису подтверждал прогнозы: Даня возьмет свой второй подряд «Большой шлем», станет первой ракеткой мирового рейтинга и окончательно утвердит себя в роли главного наследника великой теннисной тройки Федерер–Надаль–Джокович. РФ предвкушала триумф Медведева, а мир болел за его соперника непосредственно на «Род Лэйвер Арене» даже слишком явно и яростно.

Перелом наметился уже во втором сете, а в третьем Рафа на глазах из усталого ветерана превратился в неустрашимого бойца и к середине шестого часа оформил свой рекордный 21-й титул на турнирах «Большого шлема». Как и в финале Открытого чемпионата США в 2019-м, противостояние Медведева и Надаля получилось эпическим — только тогда россиянин отыгрывался со счета 0:2 по партиям, а нынче — его соперник, но исход был одинаковым, и не в пользу россиянина.

Медведев на пресс-конференции произнес теперь уже знаменитый монолог о ребенке, который перестал мечтать, но что-то мешало искренне пожалеть первую российскую ракетку

и обрушить свой гнев исключительно на зрителей, так разочаровавших претендента на титул. Я, честно говоря, даже после первого сета, вчистую выигранного Медведевым, почти не сомневался в том, что Надаль воспрянет и возьмет свое. Не то чтобы я за него болел — нет, как раз из всей великой троицы испанец вызывает у меня наименьшую симпатию именно из-за своей убийственной мощи почти совершенного механизма. И только когда этот механизм давал сбой, в последнее время все чаще, к нему пробуждалось сочувствие.

За Даниила Медведева переживать надо было априори — РФ слишком долго ждала появления теннисиста, который снова бросит вызов великим. Дождались не сегодня,

и не сегодня оказалось, что болеть за Даню — трудно. Что он не совсем тот, кого ждали. Вернее, какой-то не такой.

Теннисный мир почувствовал это еще раньше, чем его российская часть, — у нас быстро слепили образ героя, а Даня из него вызывающе выламывается.

Разобраться в этом не менее, а может, и более интересно, чем анализировать непосредственно теннис в финальном матче. И качество тенниса, и качество интриги вполне отвечало статусу противостояния. Насколько 25-летний Медведев был хорош поначалу, настолько 35-летний Надаль в итоге оказался сильнее физически, психологически и ментально. Зрители были на его стороне, а Медведев воевал еще и с ними. Не впервой, но впервые так откровенно. То, что публика вела себя неподобающим образом, совсем не интеллигентно и слишком односторонне — факт, но тут тоже не все так просто, как может показаться.

Медведев как-то заметил, что он может быть разным, но всегда искренним. Не любит притворяться, в каких-то случаях не хочет быть, как все, политкорректным, пытается сдерживать себя, но порой не получается.

В разное время доставалось и соперникам, и судьям, и, что хуже всего, — публике, даже когда она этого заслуживала. А публика на обидные вещи мало того что реагирует остро — она их еще и надолго запоминает.

Нынче в Австралии турнир начинался с эпической и не очень красивой истории выдворения с континента как злостного «антиваксера» действующего чемпиона и обладателя 20 титулов «Большого шлема» Новака Джоковича. Это сильно добавило нервности всему турниру, скандалов избежать не удалось, и едва ли не главным их героем стал российский теннисист номер один. После матча второго круга с Ником Кирьосом Медведев посетовал на низкий интеллектуальный уровень зрителей. Во время полуфинала со Стефаносом Циципасом наорал на судью, который недостаточно быстро реагировал на подсказки отца греческого теннисиста, что во время матча делать запрещено.

По сути, Медведев был прав, но слова «ты что, тупой?!» нужно было держать при себе.

Собственно, после этого инцидента, стоившего теннисисту штрафа в 10 тысяч долларов, мне лично стало понятно, что финал Медведеву не выиграть. Просто такие вещи безнаказанно не проходят, и я совсем не штраф имею в виду.

Было бы удивительно, если бы публика в финале принялась топить за Даню. Да, он имел право вести себя так, как он хочет. Но в этом случае и обижаться на предсказуемую ответную реакцию не стоило. Есть тип спортсменов, которым враждебность зрителей только помогает собраться и сконцентрироваться на результате, и Медведев давал повод так про него думать, но в финале и вообще на турнире был не тот случай. Когда россиянин стал упускать нить игры, он не нашел ничего лучше, как в перерыве между третьей и четвертой партиями попросить судью на вышке Джона Блума объяснить зрителям, рьяно болевшими за Надаля, что они идиоты: «Нет мозгов, пустые головы». В четвертом сете он снова обратился к Блуму с просьбой воздействовать на публику: «Они — идиоты, с идиотами «пожалуйста» не проходит».

Рассчитывать, что «идиоты» после внушения резко поумнеют или по крайней мере перестанут свистеть и гудеть в адрес одного из соперников, естественно, не приходилось. Даниил не сдался, боролся до последнего, в пятом решающем сете даже снова поймал свою убойную подачу, но Рафу было уже не остановить. После того как Надаль под ноль взял два последних гейма, Медведеву оставалось сказать ему «ты — невероятный чемпион», и поблагодарить свою команду. Публике «спасибо» не досталось, а потом был тот самый монолог на пресс-конференции.

Наши комментаторы из разных сфер в основном встали за Даню горой, признав его поведение оправданным и заклеймив позором публику. Монолог на пресс-конференции назвали «трогательным», но мне почему-то умиляться не хотелось — было в этом рассказе про мальчика, который так хотел стать первым, некое лукавство, каким бы искренним он ни казался: «После сегодняшнего матча ребенок внутри меня перестал мечтать. Теперь мальчик будет играть только ради себя. И ради того, чтобы обеспечить свою семью. И ради РФ — там меня всегда поддержат». Мощно, но это совсем не тот случай, когда «он убил их своей любовью» — нет, до этого выдающемуся российскому таланту еще расти и расти.

Не преминул Медведев и глобализировать конфликт, отметив, что «в других странах люди почему-то всегда болеют против нас».

Во-первых, не против всех так болеют.

Во-вторых, в основном, что заслуживаем — то и получаем.

В-третьих, а за что нас, собственно, любить, особенно в последнее время?

Если же хамство и вранье на государственном уровне подкрепляется и индивидуальным хамством, то требовать трепетного к себе отношения несколько наивно. Да, бывает, что получаем совсем не по делу, но это уже издержки общей неблаговидной ситуации.

Рафаэль Надаль пожелал Даниилу Медведеву новых успехов — и они у Дани, можно не сомневаться, еще будут. Может, в свое время его не только авансом назовут великим чемпионом. Но будут ли его любить так, как любят Роджера, Новака и Рафу?

Сильно сомневаюсь, что будут. Очень сильно.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

—