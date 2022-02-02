 

Украинские силовики возобновили занятия по боевой подготовке в Донбассе

02.02.2022, 6:37, Новости дня
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Украинские силовики начали усиленные занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«Нам продолжает поступать информация об активизации занятий по боевой подготовке с подразделениями, находящимися в зоне конфликта», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».

Так, на полигоне под подконтрольным Киеву Краматорском прошли боевые стрельбы с операторами огнеметов РПВ-16. Контролировал учения лично командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил Филипоненко.

Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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