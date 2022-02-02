Британию встревожило усиление российского присутствия в Латинской Америке

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также странами Африки и Ближнего Востока.

Хиппи сказал, что у стран Запада «вызывает серьезную обеспокоенность» политика РФ в регионе. Он признал, что «российское присутствие» в Латинской Америке «неоспоримо, речь идет об осмысленной» политике. Хиппи считает, что усиление российского присутствия в регионе «представляет особую угрозу» для британских союзников, в первую очередь для США. Хиппи заявил, что появление российских баз в Латинской Америке «не является чем-то невозможным», передает ТАСС.

Комментируя действия РФ в Африке и на Ближнем Востоке, он заявил: «Я думаю, что происходит нечто более страшное». По его словам, «вырисовывается треугольник, каждая вершина которого устремлена в сторону Суэцкого канала» – речь о «присутствии РФ в Порт-Судане, в сирийском Тартусе», а также о «желании РФ иметь порт на северном побережье Ливии».

По версии Хиппи, «это потенциально дает РФ возможность размещать там базы для кораблей, а также создавать зоны» для сдерживание возможного противника «на подходах к Суэцкому каналу». Он заявил, что ЧВК «Вагнер» укрепила свои позиции в Африке. Хиппи заявил: «Утверждается, в ЦАР сильно изменилась ситуация в сфере безопасности, где раньше на 90% территории страны были волнения и лишь 10% управлялись правительством, а теперь все наоборот. Многие поспорили бы с такой версией событий, но именно так их воспринимает ЦАР». Мали также рассматривает «Вагнер» как ответ на вызовы в сфере безопасности.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке.