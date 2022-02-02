 

Суд в США приговорил хоккеиста ярославского «Локомотива» к условному сроку

02.02.2022, 6:28, Разное
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…по делу об изнасиловании 12-летней девочки.

Суд в США приговорил 28-летнего хоккеиста российского клуба «Локомотив» Ярославль Рида Буше к четырем годам исправительных работ и одному году условно по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Об этом изданию Detroit Free Press сообщил адвокат спортсмена.

По версии следствия, в 2011 году в рамках программы развития американского хоккея тогда еще 17-летний Буше временно жил в приемной семье. В это время он тренировался в юниорской сборной США.

Пострадавшая девушка была дочерью хозяев дома, где Буше проживал во время тренировок. По словам девушки, спортсмен дважды шантажом принудил ее к оральному сексу. На момент описанных событий ей было 12 лет.

По обвинению в сексуальном насилии над ребенком Буше мог получить от 25 лет до пожизненного срока, однако он признал вину, и дело переквалифицировали в менее тяжкое. Согласно решению суда, Буше также не придется регистрироваться в списке преступников, совершивших сексуальное насилие, если он не будет впредь нарушать закон.

Американский хоккеист Рид Буше играет в команде КХЛ «Локомотив» Ярославль с 2021 года. До этого он год участвовал в турнирах за омский клуб «Авангард». В США Буше играл за такие клубы как «Нью-Джерси Девилз» и «Нэшвилл Предаторз».

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Накануне Полиция Манчестера задержала 20-летнего нападающего футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда по делу об изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Девушка спортсмена Хэрриет Робсон опубликовала несколько фото и видео, на которых видны следы от побоев, а также аудиозапись, где слышно, как футболист принуждает ее к сексу.

Источник: Новая газета



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