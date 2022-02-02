 

Против Лукашенко подали иск в Гаагский суд: каковы шансы у стороны обвинения

02.02.2022, 6:06, Разное
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Накануне стало известно, что юрист из Варшавы Томаш Вилиньский подал иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его соратников. Примечательно, что ранее адвокат обращался с аналогичным заявлением в Национальную прокуратуру Польши.

Вилиньский представил 160 страниц правового обоснования и 40 тысяч страниц документов в приложении. Данное заявление подано якобы от множества белорусских граждан, среди них – экс-министр культуры Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко. Лукашенко обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

Латушко отметил, что МУС, проанализировав представленные документы, может привлечь Интерпол, объявить в розыск и арестовать представителей режима Лукашенко еще до вынесения им приговора. По мнению руководителя НАУ, данное заявление должно подтолкнуть другие страны к более активным юридическим действиям против Минска.

Однако, как отмечает издание
ZERKALO.IO, у Вилиньского и его единомышленников пока нет шансов. Интернет-портал напомнил, что МУС может завести дело только при обращении страны, которая признает юрисдикцию этого суда (Белоруссия не признает), Совбеза ООН или прокурора МУС. Впрочем, даже если на основании представленных документов дело будет возбуждено, рассматривать его будут годами, как показывает практика.



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