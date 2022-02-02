 

Порошенко наступает на пятки Зеленскому: рейтинг экс-президента Украины растет

02.02.2022, 6:06, Разное
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Политические настроения на Украине немного меняются. Согласно данным опроса, опубликованным Центром Разумкова, бывшего главу государства Петра Порошенко поддерживает все больше людей. Если бы выборы состоялись сейчас, за него проголосовали бы примерно 24,2% избирателей.

Рейтинг нынешнего украинского лидера колеблется, но не существенно. Однако при таком раскладе у Порошенко есть все шансы обогнать Зеленского. Сейчас президента готовы поддержать всего 26% избирателей. Очевидно, многие украинцы разочарованы деятельностью действующего лидера.

Кстати, рейтинг
бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко тоже снижается. На ее стороне находятся лишь 10,3% респондентов, а значит, она занимает третье место в так называемом президентском рейтинге. Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову симпатизируют 8,2% опрошенных.

Также данные опроса показывают, что, если бы сейчас состоялись выборы в парламент, партия Петра Порошенко “Европейская солидарность” получила бы больше мест, чем партия Владимира Зеленского “Слуга народа”. За первую проголосовали бы 25,2% избирателей, а за вторую – 18,4%. Рейтинг “Оппозиционной платформы – За жизнь” снижается. Сейчас эту партию готовы поддержать 9% избирателей.



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