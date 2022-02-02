Польский генерал – российские «Искандеры» угрожают Польше не меньше, чем Украине

Прямого противостояния ракетных комплексов «Искандер» и «Пэтриот» в мире ещё не случалось. Однако известно, что российские системы спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к ракетам НАТО, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с порталом Fakt он объяснил, что размещение вблизи польской границы «Искандеров» может создать проблемы для польской армии, ведь Варшаве, возможно, просто-напросто нечем будет ответить.



AP

Владимир Путин сыграл своей самой сильной картой. В сторону польской границы он направил смертоносное оружие — ракетные комплексы «Искандер-М». В случае конфликта Варшава легко может оказаться в диапазоне этих ракет. Неизвестно, будет ли в состоянии польская армия защититься от них, поэтому у неё могут возникнуть проблемы, пишет Fakt.

«У нас нет систем, чтобы их сбить. Я даже не знаю, если бы у нас были «Пэтриоты», справились бы мы», — заявил порталу польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По словам военного, когда речь заходит о ракетных войсках в случае конфликта с Украиной, именно в руках РФ находится значительное преимущество. Пусковые установки «Искандер» могут быть размещены в глубине до 50 км за линией фронта и будут защищены современными зенитными комплексами С-400.



«Что можно сделать против «Искандеров» — только обнаружить позиции и уничтожить их ракетами, а украинцы не имеют такой возможности. Эти ракеты находятся за пределами их диапазона, и они под хорошим прикрытием ПВО российской армии», — поясняет он.

В беседе Скшипчак отмечает, что в похожей ситуации оказалась и Польша. Хотя она могла бы предпринять попытки уничтожения ракетных установок, размещённых в окрестностях Калининграда, при помощи артиллерии, до сих пор никто в мире не проверял, какие именно системы могут сдержать российские ракеты. «На самом деле противостояния «Искандера» и «Пэтриота» в мире ещё не случилось. Однако известно, что российские системы спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к ракетам НАТО», — резюмирует он.