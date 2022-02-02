Мнение: Апартеид Израиля против палестинцев: жестокая система господства и преступление против человечности

Amnesty International выпустила доклад о преступлениях совершаемых Израилем в рамках установленного на оккупированных территориях режима апартеида.

Апартеид Израиля против палестинцев: жестокая система господства и преступление против человечности

Израильские власти должны быть привлечены к ответственности за совершение преступления апартеида против палестинцев, заявила сегодня Amnesty International в новом разоблачающем отчете. В расследовании подробно рассказывается, как Израиль применяет систему угнетения и господства против палестинского народа везде, где он контролирует его права. Сюда входят палестинцы, проживающие в Израиле и на оккупированных палестинских территориях (ОПТ), а также перемещенные беженцы в других странах.

Во всеобъемлющем докладе « Апартеид Израиля против палестинцев: жестокая система господства и преступления против человечности » рассказывается о массовых захватах палестинских земель и имущества, незаконных убийствах, насильственном перемещении, жестких ограничениях на передвижение и отказе в национальности и гражданстве палестинцам. компоненты системы, которая по международному праву равносильна апартеиду. Эта система поддерживается нарушениями, которые Amnesty International сочла апартеидом как преступлением против человечности, как это определено в Римском статуте и Конвенции об апартеиде.

Amnesty International призывает Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть преступление апартеида в его текущем расследовании на ОПТ и призывает все государства применить универсальную юрисдикцию для привлечения к ответственности виновных в преступлениях апартеида.

Наш доклад раскрывает истинные масштабы израильского режима апартеида. Живут ли они в Газе, Восточном Иерусалиме и на остальной части Западного берега или в самом Израиле, с палестинцами обращаются как с низшей расовой группой и систематически лишают их прав. Мы обнаружили, что жестокая политика Израиля по сегрегации, лишению собственности и изоляции на всех территориях, находящихся под его контролем, явно равносильна апартеиду. Международное сообщество обязано действовать

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International

«Нет никакого оправдания системе, построенной вокруг институционализированного и длительного расистского угнетения миллионов людей. Апартеиду нет места в нашем мире, и государства, которые решат делать скидку Израилю, окажутся на неправильной стороне истории. Правительства, которые продолжают поставлять Израилю оружие и укрывать его от ответственности в ООН, поддерживают систему апартеида, подрывают международный правопорядок и усугубляют страдания палестинского народа. Международное сообщество должно признать реальность израильского апартеида и искать пути к правосудию, которые остаются постыдно неизведанными».

Выводы Amnesty International основываются на растущем объеме работы палестинских, израильских и международных НПО, которые все чаще применяют рамки апартеида к ситуации в Израиле и/или на ОПТ.

Выявление апартеида

Система апартеида — это институционализированный режим угнетения и господства одной расовой группы над другой. Это серьезное нарушение прав человека, которое запрещено международным публичным правом. Обширные исследования и юридический анализ Amnesty International, проведенные в консультации с внешними экспертами, показывают, что Израиль применяет такую ​​систему против палестинцев с помощью законов, политики и практики, которые обеспечивают их длительное и жестокое дискриминационное обращение.

В международном уголовном праве конкретные противоправные действия, совершаемые в рамках системы угнетения и господства с целью ее сохранения, составляют преступление против человечности апартеида. Эти действия изложены в Конвенции об апартеиде и Римском статуте и включают незаконные убийства, пытки, насильственное перемещение и отказ в основных правах и свободах.

Amnesty International задокументировала действия, запрещенные Конвенцией об апартеиде и Римским статутом, во всех районах, контролируемых Израилем, хотя на ОПТ они происходят чаще и насильственнее, чем в Израиле. Израильские власти принимают многочисленные меры, чтобы преднамеренно лишить палестинцев их основных прав и свобод, включая драконовские ограничения передвижения на ОПТ, хроническое дискриминационное недостаточное инвестирование в палестинские общины в Израиле и отказ беженцам в праве на возвращение. В отчете также задокументированы насильственное перемещение, административное задержание, пытки и незаконные убийства как в Израиле, так и на ОПТ.

Amnesty International установила, что эти акты являются частью систематических и широкомасштабных нападений, направленных против палестинского населения, и совершаются с намерением сохранить систему угнетения и господства. Поэтому они представляют собой преступление апартеида против человечества.

Незаконное убийство палестинских демонстрантов, возможно, является самой яркой иллюстрацией того, как израильские власти используют запрещенные действия для сохранения статус-кво. В 2018 году палестинцы в Газе начали проводить еженедельные акции протеста вдоль границы с Израилем, призывая к праву на возвращение беженцев и прекращению блокады. Еще до начала протестов высокопоставленные израильские чиновники предупредили, что палестинцы, приближающиеся к стене, будут расстреляны. К концу 2019 года израильские силы убили 214 мирных жителей, в том числе 46 детей.

В свете систематических незаконных убийств палестинцев, задокументированных в ее отчете, Amnesty International также призывает Совет Безопасности ООН ввести всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия Израилю. Это должно охватывать все оружие и боеприпасы, а также оборудование правоохранительных органов, учитывая тысячи палестинских гражданских лиц, которые были незаконно убиты израильскими силами. Совет Безопасности должен также ввести целенаправленные санкции, такие как замораживание активов, в отношении израильских должностных лиц, наиболее замешанных в преступлении апартеида.

Палестинцы рассматриваются как демографическая угроза

С момента своего основания в 1948 году Израиль проводил политику создания, а затем сохранения еврейского демографического большинства и максимального контроля над землей и ресурсами в интересах израильтян-евреев. В 1967 году Израиль распространил эту политику на Западный берег и сектор Газа. Сегодня все территории, контролируемые Израилем, по-прежнему управляются с целью принести пользу израильтянам-евреям в ущерб палестинцам, в то время как палестинские беженцы по-прежнему исключены.

Amnesty International признает, что евреи, как и палестинцы, заявляют о своем праве на самоопределение, и не оспаривает желание Израиля стать домом для евреев. Точно так же он не считает, что Израиль, называющий себя «еврейским государством», сам по себе указывает на намерение угнетать и доминировать.

Однако отчет Amnesty International показывает, что сменявшие друг друга израильские правительства считали палестинцев демографической угрозой и ввели меры по контролю и сокращению их присутствия и доступа к земле в Израиле и на ОПТ. Эти демографические цели хорошо иллюстрируются официальными планами «иудаизации» районов Израиля и Западного берега, включая Восточный Иерусалим, которые продолжают подвергать тысячи палестинцев риску насильственного переселения.

Угнетение без границ

Войны 1947-49 и 1967 годов, продолжающееся военное правление Израиля на ОПТ и создание отдельных правовых и административных режимов на территории разделили палестинские общины и изолировали их от израильтян-евреев. Палестинцы были раздроблены географически и политически и подвергаются различным уровням дискриминации в зависимости от их статуса и места проживания.

Палестинские граждане в Израиле в настоящее время пользуются большими правами и свободами, чем их коллеги на ОПТ, в то время как жизнь палестинцев в Газе сильно отличается от жизни тех, кто живет на Западном берегу. Тем не менее, исследование Amnesty International показывает, что все палестинцы подчиняются одной и той же всеобъемлющей системе. Отношение Израиля к палестинцам во всех областях преследует одну и ту же цель: предоставить израильтянам-евреям привилегии в распределении земли и ресурсов и свести к минимуму присутствие палестинцев и доступ к земле.

Amnesty International демонстрирует, что израильские власти относятся к палестинцам как к низшей расовой группе, определяемой их нееврейским арабским статусом. Эта расовая дискриминация закреплена в законах, затрагивающих палестинцев в Израиле и на ОПТ.

Например, палестинским гражданам Израиля отказывают в гражданстве, что устанавливает юридическое отличие от израильтян-евреев. На Западном берегу и в Газе, где Израиль контролирует регистрацию населения с 1967 года, палестинцы не имеют гражданства, и большинство из них считаются лицами без гражданства, и для проживания и работы на территориях требуются удостоверения личности израильских военных.

Палестинские беженцы и их потомки, перемещенные в ходе конфликтов 1947-49 и 1967 годов, по-прежнему лишены права вернуться в свои прежние места жительства. Исключение Израилем беженцев является вопиющим нарушением международного права, в результате чего миллионы людей оказались в вечной неопределенности вынужденного перемещения.

Палестинцам в аннексированном Восточном Иерусалиме предоставляется постоянное место жительства вместо гражданства, хотя этот статус является постоянным только на словах. С 1967 года более 14 000 палестинцев были лишены вида на жительство по усмотрению Министерства внутренних дел, что привело к их насильственному перемещению за пределы города.

Малые граждане

Палестинские граждане Израиля, составляющие около 19% населения, сталкиваются со многими формами институционализированной дискриминации. В 2018 году дискриминация палестинцев выкристаллизовалась в конституционном законе, который впервые закрепил Израиль исключительно как «национальное государство еврейского народа». Закон также поощряет строительство еврейских поселений и принижает статус арабского языка как официального.

В отчете задокументировано, как палестинцы фактически лишены возможности сдавать в аренду 80% государственной земли Израиля в результате расистского захвата земли и сети дискриминационных законов о распределении земли, планировании и зонировании.

Ситуация в районе Негев/Накаб на юге Израиля является ярким примером того, как израильская политика планирования и строительства намеренно исключает палестинцев. С 1948 года израильские власти приняли различные меры по «иудаизации» Негева/Накаб, в том числе определение больших территорий в качестве природных заповедников или военных зон огня, а также установление целей по увеличению еврейского населения. Это имело разрушительные последствия для десятков тысяч палестинских бедуинов, проживающих в этом регионе.

Тридцать пять бедуинских деревень, в которых проживает около 68 000 человек, в настоящее время «непризнаны» Израилем, что означает, что они отрезаны от национального электричества и водоснабжения и подлежат окончательному сносу. Поскольку села не имеют официального статуса, их жители также сталкиваются с ограничениями на участие в политической жизни и исключены из систем здравоохранения и образования. Эти условия вынудили многих покинуть свои дома и деревни, что равносильно насильственному перемещению.

Десятилетия преднамеренно неравного обращения с палестинскими гражданами Израиля постоянно ставили их в невыгодное экономическое положение по сравнению с израильтянами-евреями. Это усугубляется откровенно дискриминационным распределением государственных ресурсов: недавним примером является правительственный пакет мер по восстановлению после Covid-19, из которого только 1,7% были переданы местным властям Палестины.

Лишение собственности

Лишение собственности и перемещение палестинцев из их домов является важнейшей опорой израильской системы апартеида. С момента своего создания израильское государство осуществляло массовые и жестокие захваты земель против палестинцев и продолжает применять множество законов и политик, чтобы заставить палестинцев жить в небольших анклавах. С 1948 года Израиль разрушил сотни тысяч палестинских домов и другой собственности во всех районах, находящихся под его юрисдикцией и эффективным контролем.

Как и в Негеве/Накабе, палестинцы в Восточном Иерусалиме и в зоне C ОПТ живут под полным контролем Израиля. Власти отказывают палестинцам в разрешении на строительство в этих районах, вынуждая их возводить незаконные постройки, которые снова и снова сносят.

Ситуация на ОПТ усугубляется продолжающимся расширением незаконных израильских поселений. Строительство этих поселений на ОПТ является государственной политикой с 1967 года. Сегодня поселения занимают 10% земли на Западном берегу, а около 38% палестинской земли в Восточном Иерусалиме было экспроприировано в период с 1967 по 2017 год.

Палестинские кварталы в Восточном Иерусалиме часто становятся мишенью организаций поселенцев, которые при полной поддержке израильского правительства работают над перемещением палестинских семей и передачей их домов поселенцам. Один из таких районов, Шейх-Джарра, с мая 2021 года был местом частых протестов, когда семьи боролись за то, чтобы сохранить свои дома под угрозой судебного иска поселенцев.

Драконовские ограничения передвижения

С середины 1990-х годов израильские власти вводят все более строгие ограничения на передвижение палестинцев на ОПТ. Сеть военных контрольно-пропускных пунктов, блокпостов, заборов и других сооружений контролирует передвижение палестинцев в пределах ОПТ и ограничивает их въезд в Израиль или за границу.

700-километровый забор, который Израиль все еще расширяет, изолировал палестинские общины внутри «военных зон», и они должны получать несколько специальных разрешений каждый раз, когда они входят или выходят из своих домов. В Газе более 2 миллионов палестинцев живут в условиях израильской блокады, что привело к гуманитарному кризису. Жителям Газы почти невозможно выехать за границу или на остальную часть ОПТ, и они фактически изолированы от остального мира.

Для палестинцев трудности с передвижением по ОПТ и обратно являются постоянным напоминанием об их бессилии. Каждое их движение подлежит одобрению израильских военных, и самая простая повседневная задача — это прохождение через паутину насильственного контроля.

Аньес Калламар

«Система разрешений на ОПТ является символом наглой дискриминации Израиля в отношении палестинцев. Пока палестинцы заперты в блокаде, часами застревают на контрольно-пропускных пунктах или ждут очередного пропуска, израильские граждане и поселенцы могут передвигаться по своему усмотрению».

Amnesty International изучила каждое из оправданий безопасности, которые Израиль приводит в качестве основы для своего обращения с палестинцами. В докладе показано, что, хотя некоторые меры политики Израиля, возможно, были разработаны для достижения законных целей в области безопасности, они осуществлялись крайне непропорциональным и дискриминационным образом, что не соответствовало международному праву. Другие политики не имеют абсолютно никакой разумной основы в плане безопасности и явно формируются с намерением угнетать и доминировать.

Путь вперед

Amnesty International дает множество конкретных рекомендаций о том, как израильские власти могут разрушить систему апартеида и дискриминацию, сегрегацию и угнетение, которые поддерживают ее.

Организация призывает положить конец жестокой практике сноса домов и принудительных выселений в качестве первого шага. Израиль должен предоставить равные права всем палестинцам в Израиле и на ОПТ в соответствии с принципами международного права прав человека и гуманитарного права. Он должен признать право палестинских беженцев и их потомков на возвращение в дома, где когда-то жили они или их семьи, и предоставить жертвам нарушений прав человека и преступлений против человечности полную компенсацию.

Масштабы и серьезность нарушений, задокументированных в отчете Amnesty International, требуют радикального изменения подхода международного сообщества к кризису с правами человека в Израиле и на ОПТ.

Все государства могут осуществлять универсальную юрисдикцию в отношении лиц, разумно подозреваемых в совершении преступления апартеида в соответствии с международным правом, и государства, являющиеся участниками Конвенции об апартеиде, обязаны делать это.

Международный ответ апартеиду больше не должен ограничиваться мягким осуждением и двусмысленностью. Если мы не устраним коренные причины, палестинцы и израильтяне останутся запертыми в цикле насилия, унесшего столько жизней.

Аньес Калламар

«Израиль должен демонтировать систему апартеида и начать относиться к палестинцам как к людям с равными правами и достоинством. Пока этого не произойдет, мир и безопасность останутся далекой перспективой как для израильтян, так и для палестинцев».

https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/ – скачать отчет в pdf

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/ – оригинал на английском

—