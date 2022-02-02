В ВОЗ рассказали о работе по одобрению «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно работает с российской стороной по вопросу одобрения вакцины «Спутник V», новая инспекция для оценки производства приедет в Россию в феврале, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Мы продолжаем ускорять совместную работу ВОЗ с российскими органами по внесению «Спутника V» в список рекомендованных вакцин для экстренного применения, что очень и очень многообещающе и в чем есть большая потребность. Прямо сейчас в Москве действует миссия, работающая с национальными регулирующими органами. В феврале мы рассчитываем провести следующий инспекционный визит. Судя по всему, процесс возобновился. Некоторые процедуры еще остаются, но я достаточно оптимистичен по этому поводу, как и глава ВОЗ доктор Тедрос [Аданом Гебрейесус]», – приводит ТАСС слова Клюге.

Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.

В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.