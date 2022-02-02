Восстановление беседки усадьбы Братцево взято на контроль депутата Госдумы

Вопрос о реставрации беседки на территории усадебного комплекса Братцево взял на личный контроль зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Обращение о плохом состоянии этого элемента усадьбы поступило от его избирателей из Тушинского округа.

Один из жителей сообщил, что эта часть архитектурно-исторического ансамбля усадьбы находится в плачевном состоянии, и попросил рассказать о сроках ее восстановления. Депутат сообщил, что взял этот вопрос на личный контроль. В зимний период выполнить эти работы не представляется возможным по объективным причинам, однако до 15 апреля они будут завершены, сообщается в пресс-релизе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мониторинг деятельности депутатов – одно из направлений работы ЭИСИ, который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны.

Приемы граждан также провели заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева и член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Каждый из депутатов представляет разные избирательные округа в пределах города Москвы. В условиях новой волны коронавирусной инфекции встречи состоялись в онлайн-формате.

Вопросы от жителей Орехово-Борисовского избирательного округа к Евгению Нифантьеву были тематически разнообразными. Среди них – и ситуация с валютной ипотекой, взятой еще в 2007 году, и проблемы с возвратом денег за абонемент в бассейн, закрытый в пандемию.

«Один из вопросов удалось решить на месте. К нам обратилась мама семерых детей, четверо из которых – несовершеннолетние. Ей никак не удавалось получить пособия для малолетних детей. При оформлении документов все время приходил мотивированный отказ. Мы оперативно связались с соцзащитой и уточнили, какие документы необходимо донести. Уверен, что в ближайшее время многодетная мама получит всю необходимую помощь», – рассказал депутат.

Прием граждан по вопросам социальной поддержки в Южном административном округе провела Светлана Разворотнева. В ходе встречи депутат новой волны взяла на контроль ряд важных для граждан вопросов, среди которых – перенос сроков реновации. В соответствии с приказом правительства Москвы переселение многоквартирных домов в Донском районе перенесено на третий этап – с 2029 по 2032 годы. Разворотнева обратилась к заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву, ждет официальный ответ и держит ситуацию на личном контроле.

Также на связь с депутатом новой волны вышла генеральный директор НКО «Аллея доброты» Елена Ходатай. Елена рассказала, что ее организация производит корма для птиц и просвещает население на тему их правильного кормления. Проект дает родителям тяжелобольных детей и малоимущим семьям возможность заработка. Руководитель НКО попросила у Разворотневой содействия в масштабировании деятельности организации. «Мы обсудили возможное сотрудничество и возможность расширения производства», – поделилась депутат.

Еще одним ее собеседником стал общественный эксперт в сфере велоинфраструктуры Геннадий Суздальцев. Геннадий – энтузиаст, самостоятельно собирающий веломобили для маломобильных пенсионеров и детей. Он обратился к депутату с просьбой поддержать идею доступности веломобилей для всех нуждающихся жителей избирательного округа.