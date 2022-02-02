ФБР призвало спортсменов отказаться от личных смартфонов на Олимпиаде

Спортсменам из США не рекомендуется пользоваться личными смартфонами на Олимпиаде в Пекине, так как есть угроза кибератак, заявило ФБР.

ФБР «предупреждает организации», связанные с проведением ОИ–2022, что «лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр киберактивности для подрыва этих мероприятий», передает ТАСС.

Бюро заявило, что существуют «потенциальные угрозы, связанных с мобильными приложениями, созданными ненадежными разработчиками». Подчеркивается, что их «загрузка и использование» может «увеличить возможность кражи личных данных или установки отслеживающих инструментов, вредоносного кода или ПО».

ФБР отмечает, что речь идет и о приложениях. «необходимых для участия» в Олимпиаде «или нахождения в стране». ФБР призвало спортсменов оставить личные смартфоны дома, а в Китае использовать «временный телефон». При этом ФБР признает, что сейчас нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр».

Напомним, церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля.