Перетягивание каната

«Дипломатическая война» продолжается: дипломаты РФ покидают США, РФ обещает симметричный ответ.

Сотрудники снимают флаг США со здания консульства в Санкт-Петербурге. 2018 год. Фото: Igor Russak / SOPA Images via ZUMA Wire

«Мы рассматриваем американское требование как изгнание и ответим тем же», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сюжет о прощании 27 российских дипломатов (у которых истек трехлетний срок пребывания в США) и членов их семей с участием посла в Вашингтоне Анатолия Антонова показало федеральное телевидение. Половина высылаемых дипломатов покинула Вашингтон в эти дни, американцы требуют, чтобы еще столько же выехали через полгода. Посол РФ отверг аргумент Госдепартамента США о том, что российским дипломатам придется уехать из-за истечения срока действия их виз, заявив, что отказ Вашингтона в их продлении фактически равносилен высылке дипломатов. Москва призвала Вашингтон отменить несколько волн взаимных ограничений в отношении дипломатов двух стран и «вернуться к нормальной практике работы дипломатических миссий». Это называют «нулевым вариантом». Если воспользоваться фразелогией президента России, МИД предлагает Госдепу «перевернуть страницу» и идти дальше. Ответа пока нет. Возможно (и вероятнее всего) Вашингтон связывает его с развитием ситуации вокруг Украины. Констатируем: несмотря на то что после саммита Байдена и Путина в Женеве послы двух стран, временно покинувшие Вашингтон и Москву для «консультаций», вернулись на свои рабочие места, дальнейшего прогресса не последовало.

Дипломатическая война, как ее называют в российских СМИ, или «перетягивание каната» (tug-of-war)— термин, применяемый американской прессой, практически заморозила выдачу виз. Пострадали простые граждане, имеющие родственников в РФ и США, научные институты, культурные и спортивные организации, бизнес-контакты (где они еще остались).

«Стабильные, предсказуемые отношения» между странами, достижение которых администрация Байдена назвала своим приоритетом, в условиях визового и консульского «паралича» невозможны.

Как отмечает Арик Бураковски, заместитель директора программ по РФ и Евразии при Университете Тафтса, Соединенные Штаты и РФ в последние годы все чаще использовали дипломатические высылки в качестве оружия. Когда-то бывшая инструментом, предназначенным для особо вопиющих случаев шпионажа, высылка дипломатов сегодня все чаще используется как выражение геополитического неодобрения по поводу «поведения» другой стороны.

О еще одном требовании Вашингтона — выдать визы для охранников посла США в Москве, иначе посол РФ Анатолий Антонов может быть выслан из Америки, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям, назвав такое поведение «хамским». Американские СМИ рассказали об этом требовании, ссылаясь на Лаврова. «Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться (я не могу иначе назвать их заявления, что «если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов»), если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — пояснил глава российской дипломатии в минувшую пятницу.

Кто виноват?

Виноват в нынешней дипломатической войне президент Обама, пояснил Лавров. «Это очередная спираль того кризиса, который был начат еще Обамой… За три недели до ухода из Белого дома он решил Трампу насолить, хлопнуть дверью и отнял у нас пять объектов дипломатической собственности, выгнал десятки дипломатов, которые с семьями вынуждены были паковаться за трое суток, ну и с этого все началось», — добавил министр.

Замечу, что президент Трамп санкции в отношении дипломатов не только не отменил, но и принял новые и потом не раз с гордостью заявлял, что «ни один президент США не был таким жестким в отношении России». Продолжил тему нынешний президент Байден.

В декабре 2016 года Белый дом действительно ввел санкции, касавшиеся прежде всего российских хакеров и правительственных организаций: спецслужб, институтов и компаний, связанных, по мнению американской разведки и администрации Обамы, с проникновением в информационные системы американской федеральной власти, Демократической партии и коммерческих компаний и вмешательством в выборы на стороне Дональда Трампа, а также с кражей финансовых активов и персональной информации. В одном пакете с санкциями в отношении хакеров и их «крыши» 35 дипломатам из посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско было предписано в 72 часа покинуть США. Госдепартамент закрыл два жилых комплекса в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые, как говорилось в указе 44-го президента, использовались в разведывательных целях.

Лауреат Нобелевской премии, автор философских книг-бестселлеров

президент Обама начал с попытки «перезагрузить» отношения с Кремлем (после «мюнхенской речи», войны в Грузии и т. д.).

По легенде, чтобы лучше понять Россию, Обама в Белом доме просматривал фильм «Кин-дза-дза». Но вместо «перезагрузки» получилась «перегрузка». В Сирии, где Обама прочертил «красные линии» недопущения помощи дикатору (президенту Асаду), в Крыму и на востоке Украины РФ проводила политику без оглядки на «линии Обамы». В результате президент, которого «ястребы» в США и коллеги по партии ругали за внешнеполитическую нерешительность в отношении Москвы, а в РФ считали причиной всех бед — от роста цен до выбитых в подъездах лампочек — и изображали в роли сказочного злодея на новогодних детских представлениях, закончил свои отношения с Кремлем «дембельским аккордом». Под раздачу попали дипломаты. Хотя в Вашингтоне утверждали, что боролись со шпионами.

В ответ Владимир Путин сначала поразил миролюбием, заявив, что никаких ответных высылок дипломатов не будет, дома отдыха сотрудников дипмиссии США не закроют (хотя Москва «оставляет за собой право на ответные меры»). Президент пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль на Новый год и Рождество. Это стало резким контрастом с заявлением спикер-леди МИДа Марии Захаровой, обозвавшей администрацию Обамы «группой внешнеполитических неудачников, озабоченных и недалеких».

Хроника высылок

Путин отложил ответные меры, ожидая, в каком направлении пойдет администрация Трампа. В конце концов, после того как Конгресс принял закон о санкциях 2017 года, Москва конфисковала два объекта дипломатической собственности США и приказала американской дипмиссии сократить свой штат на 755 человек, что привело к значительному замедлению обработки виз и сокращениям публичной дипломатии. Дальше больше.

Белый дом закрыл российские дипломатические здания в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также консульство в Сан-Франциско, что было осуждено Министерством иностранных дел РФ как «возмутительное, отвратительное и беспрецедентное» нарушение международного права. В 2018 году Великобритания обвинила российских военных в отравлении бывшего «двойного агента» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В знак солидарности президент Дональд Трамп выслал 60 российских дипломатов и закрыл российское консульство в Сиэтле в рамках «крупнейшей в истории коллективной высылки сотрудников российской разведки». Путин в свою очередь уволил 60 американских чиновников и закрыл консульство США в Санкт-Петербурге. Государственный департамент закрыл два своих последних консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы «обеспечить безопасную и надежную работу» своего посольства в Москве, теперь единственного дипломатического представительства США в России, в то время как российские консульства в Нью-Йорке и Хьюстоне продолжали работать.

В апреле прошлого года Байден объявил о еще одном раунде санкций в ответ на утечку данных SolarWinds и предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2020 года. США выслали 10 российских дипломатов, в ответ на что РФ выслала 10 американских чиновников. Послы США и РФ Джон Салливан и Анатолий Антонов вернулись домой для многомесячных консультаций.

Кремль объявил Соединенные Штаты «недружественной» страной, запретив россиянам работать в американском посольстве в Москве, что привело к приостановке выдачи виз, обслуживания жителей и грантовых программ.

Оставшемуся дипломатическому персоналу больше не будет разрешено свободно передвигаться по России.

В истории отношений США и СССР, а затем РФ случались массовые взаимные высылки, в первую очередь связанные со шпионскими скандалами. Разведчики под дипломатическим прикрытием — неизбежный элемент, входящий в правила игры внешней политики и дипломатии. Но новые и новые раунды высылок дипломатов не за откровенный шпионаж, а за, условно говоря, «плохое поведение» политиков в итоге опустили отношения двух наших стран до низшей точки. Впрочем, если конфликтную ситуацию вокруг Украины удастся разрешить дипломатическими средствами, это может стать хорошим поводом и для реанимации консульско-визовой работы и возобновления нормальных обменов на уровне граждан, НКО, бизнеса и т. д. Если спросить жителей двух стран, они будут только за.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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