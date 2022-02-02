Мнение: Китай обогнал ЕС по ВВП

Китай обогнал ЕС по ВВП

ВВП Китая впервые в истории превзошел ВВП Европейского Союза в 2021 году, на год раньше, чем предполагалось ранее, поскольку в понедельник ЕС опубликовал свои показатели ВВП за весь год.

В понедельник ЕС, состоящий из 27 членов, сообщил о предварительном годовом росте ВВП на 5,2 процента в понедельник, что соответствует ВВП в размере 14,09 триллиона евро, что составляет примерно 15,73 триллиона долларов в текущих долларах, что ниже ВВП Китая в размере 18 триллионов долларов, зарегистрированного в 2021 году.

Китай превзошел рыночные ожидания с показателем 8,1. – процентный рост к 2021 году, при этом ВВП достигнет 114,37 трлн юаней ($18 трлн), согласно данным, опубликованным 17 января Национальным бюро статистики.

Аналитики говорят, что обгон ЕС по объему ВВП является важным событием, а это означает, что Китай в настоящее время является второй по величине экономикой в ​​мире во всех смыслах, даже по сравнению с таким гигантским экономическим блоком, как ЕС.

С точки зрения страны, Китай является второй по величине экономикой в ​​​​мире после того, как обошел Японию с 2010 года.

Аналитики говорят, что изменение рейтинга ВВП, более быстрое, чем в октябрьском отчете МВФ, в котором «дата превышения» указана в 2022 году, отражает устойчивость китайской экономики, несмотря на глобальные пандемия и эффективная политика Китая по борьбе с эпидемиями.

Некоторое время ЕС был крупнейшей экономикой в ​​​​мире, причем по размеру экономика даже превосходила экономику США. Выход Великобритании из ЕС, экономика которой в 2020 году составляла 2,7 триллиона долларов, побудил аналитиков прогнозировать, что Китай обгонит блок в последние годы.

По словам аналитиков, более быстрый, чем ожидалось, обгон также подчеркнул прогресс Китая в широком спектре секторов, от транспортных средств на новых источниках энергии и искусственного интеллекта до облачных вычислений и Интернета вещей в последние годы, затмевающий ЕС, которому не хватает таких сильных сторон.

ВВП ЕС в первом квартале 2021 года превысил ВВП Китая, но после этого экономика Китая росла более быстрыми темпами.

Цуй Хунцзянь, директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований, заявил в понедельник Global Times, что численный рост в рейтинге ВВП подчеркивает преимущество Китая, заключающееся в наличии огромного рынка с населением в 1,4 миллиарда человек, и усилия Китая по борьбе с эпидемией, которые выдержали экономический натиск COVID-19.

По словам Цуй, экономика ЕС и Китая имеют разные ритмы роста из-за присущих им закономерностей, а отсутствие в ЕС сильной интернет-экономики и цифровой экономики также ускорило доминацию Китая над европейским блоком.

Тем не менее, китайские аналитики говорят, что китайские политики больше не зациклены на темпах роста ВВП, переключая свое внимание на достижение более качественного роста и устойчивости.

Следует отметить, что в расчете на душу населения Китай все еще отстает от США и ЕС. В 2020 году средний ВВП на душу населения в ЕС примерно в 3,6 раза больше, чем в Китае, а в США примерно в 6 раз больше, чем в Китае.

По данным NBS, в 2021 году ВВП Китая на душу населения составлял около 12 551 доллара США, что приближается к показателю «страны с высоким уровнем дохода» по определению Всемирного банка и превышает средний мировой показатель ВВП на душу населения.

Аналитики отмечают, что битва за рейтинг ВВП продолжается, поскольку разные экономики с заметными различиями в характеристиках готовятся к соперничеству за производительность в, казалось бы, обозримом поствирусном мире.

https://www.globaltimes.cn/page/202202/1250282.shtml – цинк

У США за 2021-й год ВВП оценивался в 22 трлн. долларов. При текущих темпах, уже во второй половине 20х Китай обгонит гегемона по объему ВВП. Хотя на Западе предпочитают заявлять, что некоторое лидерство США еще сохранится к 2026-му году.

—