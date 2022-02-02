 

В результате инцидентов со стрельбой в США убиты школьник и охранники колледжа

02.02.2022, 5:09, Новости дня
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Рядом со школой в Ричфилде (Миннесота, США) произошла стрельба, один ученик убит, еще один тяжело ранен, сообщил шеф полиции города Джей Хенторн. Кроме того, двое полицейских скончались в результате стрельбы на территории колледжа в штате Виргиния.

Хенторн сообщил, что в Ричфилде полиция «обнаружила двух учащихся с огнестрельными ранениям на тротуаре рядом со школой». Пострадавший ученик «остается в критическом состоянии». Школа, где произошла трагедия, расположена в предместье Миннеаполиса. В ней учатся 200 человек, начиная с детсадовского возраста, сообщили представители местных властей. Полиция ищет неизвестного, который устротил стрельбу и скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости».

Как информирует Бриджуотерский колледж в Виргинии, «сотрудник полиции кампуса Джон Пейнтер и сотрудник службы обеспечения безопасности кампуса Дж. Дж. Джефферсон были застрелены на территории колледжа». Washington Post пишет, что они были близкими друзьями. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого.

Кроме того, в Колорадо правоохранительные органы задержали в мужчину, который пригрозил массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Los Angeles Times пишет, что Мэттью Харрис разместил в интернете видеозапись и 800-страничный манифест «с конкретными угрозами» в адрес некоторых членов факультета. По уточнению Business Insider, за сутки бывший научный сотрудник разместил в YouTube более 350 видеозаписей, после чего его аккаунт был заблокирован из-за нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти.

Случаи стрельбы в школах США – не редкость. Так, в начале декабря 15-летний учащийся одной их школ города Оксфорд в штате Мичиган открыл огонь в учебном заведении.



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