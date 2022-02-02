 

«Нам что, воевать с блоком НАТО?»

02.02.2022, 5:02, Разное
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Путин — о перспективах вступления Украины в альянс.

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Его слова приводит РБК.

Путин во время выступления в Кремле. Скриншот видео РИА Новости

«Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путем.

Представим, что Украина — член НАТО — начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это — суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет», —

заявил Путин после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Также президент РФ сказал, что США проигнорировали озабоченности РФ по поводу гарантий безопасности. По его словам, в ответе Запада не было «адекватного учета трех ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года».

«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было», — пояснил российский лидер.

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США и НАТО 26 января передали РФ свои предложения по безопасности в Европе. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что документ отражает тезисы, которые уже были озвучены ранее — об озабоченности действиями РФ в сфере безопасности в Европе. Источники NYT сообщали, что ответ США и НАТО на проект взаимных гарантий безопасности, предложенных Россией на фоне напряженности вокруг Украины, предполагает переговоры о взаимных ограничениях в отношении ядерных вооружений малой и средней дальности, а также масштабов учений.

Источник: Новая газета



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