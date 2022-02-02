Политика: Украина решит геополитические проблемы Британии и Польши

Президент Зеленский объявил о создании нового тройственного союза с Варшавой и Лондоном. Киев, который не берут в ЕС и НАТО, расценивает это как свой международный успех. Однако Украина станет лишь инструментом в геополитических играх Британии и Польши, считают политологи. Так какие же цели преследуют Лондон и Варшава, создавая этот союз с Украиной?

«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», – заявил во вторник украинский президент Владимир Зеленский, выступая на открытии сессии Верховной рады. Основу предполагаемой оси Лондон – Варшава – Киев предполагается закрепить в ходе визита в украинскую столицу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его польского коллеги Матеуша Моравецкого.

Глава польского правительства по прибытии в Киев не скупился на обещания. Варшава и Киев обсуждают строительство газопровода для передачи больших объемов газа с запада на восток в недалеком будущем, сообщил Моравецкий на совместном брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Кроме того, глава кабмина Польши подтвердил готовность Варшавы передать Вооруженным силам Украины легкие минометы и другое вооружение, сообщил ТАСС. Одновременно в польском МИДе сообщили, что глава варшавской дипломатии Збигнев Рау намерен посетить Донбасс. Формально – как министр иностранных дел страны, председательствующей в ОБСЕ, но этот вояж в зону конфликта также можно расценить как часть складывающегося тройственного союза.

Во вторник в Киев прибыл и Борис Джонсон. В течение дня с Даунинг-стрит слали в Киев обнадеживающие сигналы – премьер прилетит на Украину, если «тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат». Дело в том, что недавно Джонсон беседовал с главой МИД Лиз Трасс, но та заболела ковидом. Из-за внезапного ухода главы Форин Офиса на карантин был отменен и ее запланированный визит в Киев. В пресс-службе Джонсона подчеркнули – визит на Украину станет демонстрацией поддержки Киева перед лицом «враждебной активности» России, передает РИА «Новости».

«Великобритания вышла из состава Евросоюза, и ей необходимы механизмы воздействия на своих партнеров, бывших союзников внутри континентальной Европы», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. К таким союзникам США и Великобритании традиционно относят Польшу и ряд других стран Восточной Европы.

«У Великобритании есть серьезные и многовековые противоречия с Германией, Францией и рядом других европейских государств, но ей очень хочется влиять на Евросоюз. И проще всего это сделать через такие государства, как Польша, и ее младшего партнера Украину», – отметил сенатор.

Показательно, что в тех же выражениях, что и пресс-служба британского премьера, высказались и украинский министр по делам Донбасса и Крыма («по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий») Ирина Волощук. Новый альянс Великобритании, Польши и Украины будет эффективным для противостояния «российской угрозе», сообщила министр. По ее словам, такие форматы эффективнее, чем более широкие объединения. По всей видимости, Волощук имела в виду Североатлантический альянс, вступление в который Украине явно не светит. «Я не говорю, что это «НАТО втроем», но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле», – сообщила министр.

Первый вице-спикер Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заверил, что союз Киев – Варшава – Лондон не задумывается как альтернатива другим альянсам. «Это не альтернатива НАТО или ЕС, это даже не альтернатива другому региональному образованию – так называемому Триморью. Это дополнительная возможность для сотрудничества», – подчеркнул Корниенко.

Триморье, или «Инициатива трех морей» – это созданное в 2016 году объединение стран Прибалтики и Восточной Европы от Эстонии до Хорватии и Болгарии, с активным участием Польши, но без привлечения Украины. По оценке экспертов, проект сугубо проамериканский.

Своего рода новая Антанта, тройственное соглашение Британии, Польши и Украины, похоже, создается без непосредственного участия США. Заметим, что одновременно с объявленными визитами Джонсона и Моравецкого в Киеве заговорили о том, что Зеленский разозлен на американцев. По словам бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича, президент недоволен тем, что Вашингтон ежедневно твердит об угрозе «российского вторжения» на Украину, из-за чего страна потеряла миллиарды долларов. При этом помощь от США в Киеве, видимо, считают недостаточной.

«Идея оси Лондон – Варшава – Киев отражает разочарование Украины уровнем помощи со стороны США.

Британия и Польша интересны Украине с точки зрения диверсификации ее связей с внешним миром», – полагает профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

С другой стороны, по оценке экспертов, в последнее время именно Лондон стал самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран – и политически, и как поставщик вооружений. Это особенно заметно на фоне совершенно иной линии поведения Берлина и Парижа, европейских гарантов Минских соглашений. Германия, напомним, демонстративно уклоняется от поддержки Киева, а французский президент Эммануэль Макрон обсуждает возможность встречи с Владимиром Путиным. Отметим, что глава британского МИДа Лиз Трасс должна была посетить и Россию. Но, как отметил Ткаченко, болезнь главы МИД «случилась исключительно вовремя», потому что ехать ей в Москву не с чем.

«При этом продолжение нагнетания фона вокруг украинского вопроса и возможное создание альянса Великобритания – Польша – Украина болезнь Трасс не отменяет. Как и потенциальное вхождение Турции в этот союз. И это неприятная новость для России», – указал Ткаченко. Он напомнил о планах Турции расширить свое присутствие в Черноморском регионе и об активных контактах Анкары и Киева. Правда, заметил эксперт, Турция и Польша вряд ли найдут общий язык.

Добавим, что Варшава исторически, со времен Юзефа Пилсудского, претендует на лидирующую роль в разного рода балто-черноморских альянсах – что должно стать реализацией польской идеи Intermarium («Междуморья», объединения во главе с Варшавой). Частично сферы интересов Польши и Турции – двух претендентов на роль регионального гегемона – пересекаются.

«Политический класс в Варшаве продолжает отстаивать концепцию «Польша от моря до моря», то есть от Балтики до Черного, – подчеркнул сенатор Климов. – В этой концепции Варшава должна быть главным политическим, экономическим и духовным центром Европы, а все остальные – вассалами.

Таким образом, глава украинского государства фактически идет в антиукраинской колее.

Он хочет участвовать в проекте, который в конечном счете направлен на лишение украинцев независимости».

По мнению Ткаченко, при формировании тройственного альянса в выигрыше оказываются Британия и Польша. В разгар ключевых переговоров между Россией и США о взаимных гарантиях Лондон и Варшава «пытаются повысить свою субъектность в дискуссии об архитектуре европейской безопасности». При этом эксперт полагает, что окончательное решение о появлении триумвирата остается за Вашингтоном. «Все будет зависеть от США, – подчеркнул эксперт. – Можно предположить, что появится очередной краткосрочный альянс, наподобие Вышеградской группы Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – в том ее формате, который существовал накануне вступления четверки этих восточноевропейских стран в НАТО и ЕС».

Возвращаясь к тройственному союзу Лондон – Варшава – Киев, следует отметить, что пока в наличии только декларация Зеленского о намерении создать такой «новый формат взаимодействия». Во время визита британской делегации во главе с премьером Джонсоном в Киев стало известно, что официальное объявление откладывается «на более поздний срок». Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, причиной стала все та же внезапная болезнь главы британской дипломатии Лиз Трасс.

Тем не менее, визит высокого британского гостя вряд ли бы состоялся, если бы Лондон не видел своего интереса на Украине. Добавим, что в программе пребывания Джонсона – встречи с Зеленским и Кулебой, в ходе которых будет обсуждаться военно-техническое сотрудничество Британии и Украины.

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