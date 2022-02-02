 

Министр обороны Британии заявил о планах посетить Москву

02.02.2022, 4:52, Новости дня
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Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посетит Россию на следующей неделе, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-Би-Си. По данным СМИ, визит Уоллеса в Москву состоится 11 февраля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что запланированный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина может быть перенесен на среду, 2 февраля. 



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