Министр обороны Британии заявил о планах посетить Москву

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что посетит Россию на следующей неделе, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-Би-Си. По данным СМИ, визит Уоллеса в Москву состоится 11 февраля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что запланированный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина может быть перенесен на среду, 2 февраля.