Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

Состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского.

Администрация Йоханниса сообщила, что он «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.

Также обсуждались вопросы безопасности. Йоханнис сообщил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».

Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.