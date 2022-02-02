 

Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

02.02.2022, 4:52, Новости дня
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Состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского.

Администрация Йоханниса сообщила, что он «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.

Также обсуждались вопросы безопасности. Йоханнис сообщил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».

Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.



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