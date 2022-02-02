Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности

МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.

Лавров отметил, что «Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ». В связи с этим она представила проекты соглашений с США и НАТО. Ответы на российские предложения «свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности», сообщается на сайте МИДа.

Как отметил министр, в Хартии европейской безопасности 1999 года говорится о том, что страны ОБСЕ принимают «обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». В Хартии подчеркивается, что «ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния». Кроме того, в 2010 году в Астане была одобрена декларация, подтвердившая этот целостный пакет взаимосвязанных обязательств.

Лавров указывает, что Запад «выдергивает» из документов только часть о «праве государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности». При этом «стыдливо опускается» уточнение – «по мере их эволюции», которое является составной частью понимания «неделимости безопасности». Министр указал, что речь идет об «обязательном уходе военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах».

Кроме того, один из ключевых документов ОБСЕ – Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности 1994 года – указывает, что «при выборе способов обеспечения безопасности, включая членство в союзах, государства будут «учитывать законные интересы безопасности других государств».

Однако на Западе «принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО». Представители Запада старательно избегают упоминания Хартии и Астанинской декларации, ссылаясь лишь на более ранние документы ОБСЕ, особенно часто – на Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, «в которой не содержится ставшего «неудобным» обязательства не укреплять безопасность своих государств за счет других».

Лавров заявил, что «так дело не пойдет». Он подчеркнул, что «смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого». Все страны ОБСЕ «имеют равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического «эксклюзивного» клуба».

Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». Без «внесения полной ясности в этот ключевой вопрос», сообщил Лавров, «невозможно обеспечить баланс интересов».

Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока».

31 января сообщалось, что российская сторона передала в МИД Австрии послание министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему европейской безопасности и ждет ответ Вены. Перед этим Лавров сообщил в интервью радиостанциям, что РФ намерена направить в НАТО и ОБСЕ запрос касательно выполнения их обязательств по безопасности.