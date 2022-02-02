Эстафета олимпийского огня началась в Пекине

В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады, сообщают информационные агентства.

Торжественная церемония началась в Олимпийском парке в 09.16 по местному времени (04.16 мск), передает ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на ОИ. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китай потребовал от США не мешать проведению Олимпийских игр.