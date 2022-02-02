 

Мнение: Красная икра почернела

02.02.2022, 3:40, Разное
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Заглянул сегодня в павильончик у метро «Дары моря» – там скучала одинокая продавщица, большая русская женщина в цветастом платке с добрым лицом. Я, оглядев товар, выразил робкое удивление, сказав что-то вроде того, что баночка кетовой икры в 110 грамм за 900 рублей – как-то дороговато, я, мол, помню такие же рублей за 150-200, и не так давно. Мое замечание почему-то привело добрую женщину в крайнее возбуждение, она принялась мне доказывать, что икра столько стоила «всегда» и что вообще 900 рублей – совсем недорого, потому что «вы посмотрите, какое качество!»

Слово за слово – и буквально за 5 минут распорядительница даров моря пришла в такую ярость, что едва не набросилась на меня с кулаками. А я-то помнил! «Брал!! – утверждал я, нервно поправляя очки. – Вот такую банку за 200 рублей брал!»
– Да я уже 15 лет не видела такой цены! – орала баба. – Всегда такая 500 стоила, и ни копейки меньше!
– А я за свои 50 лет и не такое видал! – не унимался я.
– Послушайте, гражданин! Мне противно с вами разговаривать! Вы здесь болтать пришли или покупать?!
– А почему вы мне указываете?! (в павильоне за все время так и не появилось ни одного человека, хотя был самый час пик)
– Ах, я еще и указываю??!

Короче – еле спасся. Без икры, естественно. Но до чего ж народ нервный стал! В магазины ходить страшно.

Источник: Размышления вольного социолога



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