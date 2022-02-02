Орбан призвал к диалогу Россию и Запад

Венгрия заинтересована в снижении напряжения и готова сделать все возможное для предотвращения новой холодной войны, и выступает за диалог между странами Запада и Россией, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров в Кремле с Владимиром Путиным.

По словам главы венгерского правительства, он проинформировал своего собеседника о том, что «в Европейском союзе нет ни одного руководителя, который хотел бы развязать конфликт с Россией».

«Мы заинтересованы в том, чтобы не было холодной войны. Мы приветствуем диалог между Россией и нашими западными партнерами», – цитирует ТАСС Орбана.

Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.

Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.