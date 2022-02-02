 

Путин заявил об угрозе конфликта РФ и НАТО при вступлении Украины в альянс

02.02.2022, 3:26, Новости дня
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания РФ и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.

«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.

Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,–  добавил Путин.

 

Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.

«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.

«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.

«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.

Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.



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